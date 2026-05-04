Polizei Bielefeld

POL-BI: Solarpanel verloren: Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der A2

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Herford - Am Sonntag, 03.05.2026, ereignete sich ein Unfall auf der A2, da ein unbekannter Fahrer ein Solarpanel auf der Fahrbahn verloren hatte. Fünf nachfolgende Fahrzeuge waren in den Unfall involviert. Eine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Eine 43-jährige Frau aus Rommerskirchen fuhr gegen 14:00 Uhr mit ihrem Toyota auf dem linken Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Auf Höhe der Anschlussstelle Herford Ost bemerkte sie ein Solarpanel auf ihrem Fahrstreifen und leitet eine Vollbremsung ein.

Ein 43-jähriger Fahrer aus der Slowakei versuchte dem Toyota auszuweichen, woraufhin sein Skoda Superb mit der linken Seitenschutzplanke kollidierte.

Ein nachfolgender 22-jähriger Fahrer aus dem niedersächsischen Worpswede stieß mit seinem VW Tiguan gegen den Toyota der 43-Jährigen.

Im weiteren Verlauf fuhren ein 69-jähriger Fahrer aus den sächsischen Wilsdruff mit seinem Audi Q 8 und ein 52-jähriger Mindener mit einer Mercedes E-Klasse in die Unfallstelle hinein.

Die Beifahrerin des Mercedesfahrers, eine 62-jährige Mindenerin, erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten konnten Autobahnpolizisten die Fahrbahn gegen 16:00 Uhr komplett freigeben.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 37.000 Euro.

Ermittler des Verkehrskommissariat 1 suchen nun den Unfallverursacher, der das Solarpanel unzureichend gesichert hatte. Es ist möglich, dass es sich vom Dach eines Fahrzeugs, etwa einem Camper, gelöst hatte.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

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