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Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin überrascht Einbrecher

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter wurde am Freitag, 01.05.2026, von einer Bewohnerin entdeckt, nachdem er in ein Mehrfamilienhaus an der Spindelstraße eingebrochen war.

Gegen 17:30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein auf Kipp stehendes Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt zu der Erdgeschosswohnung.

Die Bewohnerin hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Raum der Wohnung auf und hörte ein lautes Geräusch. Als sie sich vergewissern wollte, was dort vor sich ginge, stieß sie auf den Einbrecher. Dieser ergriff sofort die Flucht.

Er war etwa 1,60 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, hatte kurze, schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.

Das Mehrfamilienhaus befindet sich an der Spindelstraße, zwischen der Wilbrandstraße und der Straße Kleine Howe.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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