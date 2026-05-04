Polizei Bielefeld

POL-BI: Straßenraub - Personengruppe soll Opfer verfolgt haben

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Einem 26-jährigen Bielefelder ist am Freitag, 01.05.2026, seine Bauchtasche an der Oldentruper Straße geraubt worden. Vier Personen sollen ihn mit einem Zug der Stadtbahn bis zum späteren Tatort gefolgt sein.

Bei der Erstattung einer Strafanzeige beschrieb der 26-Jährige, dass ihm drei männliche Personen und eine weibliche Person bereits ab dem Kesselbrink zur Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz gefolgt seien. Sie stiegen ebenfalls in einen Stadtbahnzug der Linie 4 in Richtung Stieghorst.

Kurz nachdem der Bielefelder an der Haltestelle Sieker Mitte ausgestiegen war, soll er plötzlich von einem jungen männlichen Täter, der folgenden Personengruppe, gegen 21:40 Uhr angegriffen worden sein. Dabei habe der Unbekannte ihm ins Gesicht geschlagen und ihm seine Bauchtasche mit einem Ausweis und Wertgegenständen entrissen.

Mit den anderen drei Personen entfernte sich der Tatverdächtige von der Einmündung Oldentruper Straße und Harrogate Allee. Die Gruppe lief stadteinwärts über die Oldentruper Straße und bog in eine Nebenstraße in Richtung der Spindelstraße ab.

Die Beschreibung des tatverdächtigen Räubers:

Der junge Mann soll etwa 18 Jahre alt sein. Er trug ein auffälliges buntes Shirt der Marke "Carlo Colucci" und eine blaue Jeanshose. Er hatte kurze braune Haare.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

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