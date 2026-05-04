Polizei Bielefeld

POL-BI: Kontrahent nach Schlägerei gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Auf der Bahnhofstraße gerieten am Freitag, 01.05.2026, zwei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der einer der beiden schwer verletzt wurde. Der zweite Mann wird weiterhin gesucht.

Ein 45-jähriger Mann aus Bad Salzuflen traf gegen 17:30 Uhr in einem Imbiss an der Jöllenbecker Straße, Ecke Bahnhofstraße, auf den unbekannten Täter. Dort entwickelte sich ein verbaler Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete und sich auf der Bahnhofstraße fortsetzte.

Wer zuerst zugeschlagen hat, ist Bestandteil der Ermittlungen. Laut Zeugenangaben, soll der Täter zuletzt auf den bereits am Boden liegenden Bad Salzufler eingeschlagen und eingetreten haben.

Anschließend flüchtete der unbekannte Mann. Der 45-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

Der gesuchte Schläger war zwischen 25 und 35 Jahre alt, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose, schwarze Sneaker und eine schwarze Umhängetasche.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

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