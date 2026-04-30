Polizei Bielefeld

POL-BI: Diensthund entlarvt Einbrecher

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizisten stellten am frühen Donnerstag, 30.04.2026, einen Täter, nachdem er versucht hatte, in eine Gartenlaube an der Lerchenstraße einzusteigen.

Ein Bielefelder wurde gegen 04:30 Uhr durch ein lautes Klirren geweckt. Aus dem Fenster im Obergeschoss sah er, dass sich ein Fremder an der Tür seiner Gartenlaube zu schaffen machte. Er forderte den Mann auf zu gehen. Anschließend verständigte der Bielefelder die Polizei und teilte den Beamten eine detaillierte Personenbeschreibung mit.

Die alarmierten Polizisten fanden den gesuchten Mann, einen 43-jährigen drogenabhängigen Bielefelder, auf einem nahegelegenen Spielplatz. Beim Anblick der Beamten warf er seine grüne Cappy ins Gebüsch. Während er den Beamten gegenüber seine Unschuld beteuerte, näherte sich ein Diensthund der Gruppe. Er war einer Spur gefolgt, die vom Tatort direkt zum Bielefelder führte.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 43-Jährigen ein.

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