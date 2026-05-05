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Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Tandem

POL-BI: Unfall mit Tandem
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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Theesen - Am Samstag, 02.05.2026, kam es an der Kreuzung Horstheider Weg / Untere Wende zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Tandemfahrer leichte Verletzungen davontrugen.

Die beiden Radfahrer, ein 72-jähriger Bielefelder und eine 66-jährige Bielefelderin, fuhren gegen 18:00 Uhr auf dem kombinierten Rad- und Fußgängerweg des Horstheider Wegs stadteinwärts. Das Ehepaar beabsichtigte, nach links in die Straße Untere Wende abzubiegen.

Zur gleichen Zeit bog ein 61-jähriger Bielefelder mit seinem Citroen C4 aus der Unteren Wende links ab und übersah dabei das Tandem. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Tandemfahrer leichte Verletzungen. Die Frau wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Citroen entstand ein leichter Sachschaden durch Kratzer an der Front.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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