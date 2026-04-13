POL-GT: Einbruch in Steinhagen am Hilterweg
Gütersloh (ots)
Steinhagen (FK) - Innerhalb der vergangenen Woche (06.04. - 11.04.) sind bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte am Hilterweg eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über eine rückwärtige Tür in das Haus. Schubladen und Schränke wurden durchsucht. Gestohlen wurden ersten Angaben nach Schmuck und Bargeld.
Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise und Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Hilterweg nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
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