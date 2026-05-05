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Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener überschüttet Seniorin mit Bier

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Randalierer wurde am Montag, 04.05.2026, von Beamten in Gewahrsam genommen, nachdem er eine 76-jährige Bielefelderin mit Bier übergossen und ihren Begleiter festgehalten hatte. Bei seiner Festnahme leistete der Betrunkene erheblichen Widerstand.

Die 76-jährige Bielefelderin ging in Begleitung eines 81-jährigen Bielefelders die Obernstraße entlang. Dabei fiel der Seniorin der 58-jährige Bielefelder auf, da er lautstark umherbrüllte. Sie bat ihn, ruhig zu sein, und setzte sich mit ihrem Begleiter auf eine Bank.

Der 58-Jährige näherte sich der Bielefelderin von hinten und übergoss sie mit Bier aus einer Dose. Ihr Begleiter forderte den Mann auf zu gehen, woraufhin der Bielefelder den 81-Jährigen mit beiden Händen an den Schultern griff.

Sofort kam ein Zeuge hinzu und forderte den Mann auf, den älteren Herren loszulassen und sich hinzusetzen. Die Aufforderung des 65-jährigen Bielefelders kam der Mann zunächst nach.

Als die hinzugerufenen Polizisten mit dem 58-Jährigen sprachen, zeigte er sich erneut aggressiv.

Er weigerte sich sitzen zu bleiben und erschwerte die Überprüfung seines Ausweises. Als ihm zur Sicherheit die Zigarette abgenommen wurde, bespuckte und beleidigte er die Beamten. Bei seiner Fixierung leistete er weiterhin erheblichen Widerstand.

Im Polizeigewahrsam bestätigte ein Atemalkoholtest den Verdacht der Beamten, dass der Bielefelder Alkohol getrunken hatte. Bis zu seiner Ausnüchterung verblieb der 58-Jährige im Gewahrsam.

Er muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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