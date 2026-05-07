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Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw-Fahrer übersieht Fußgänger beim Abbiegen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Am Mittwoch, 06.05.2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hasseebrock / Hillegosser Straße, bei dem ein 20-Jähriger leichte Verletzungen davontrug.

Ein 61-jähriger Steinhagener fuhr gegen 14:15 Uhr mit einem Mercedes Lkw die Hillegosser Straße in Richtung Heeper Straße. Er beabsichtigte, nach rechts in die Straße Hassebrock abzubiegen.

Zeitgleich betrat ein 20-jähriger Bielefelder die Fahrbahn. Er wollte die Straße Hassebrock an einer Fußgängerampel überqueren, die ebenfalls Grün zeigte.

Auf der Straße touchierte der Lkw den jungen Mann, der daraufhin zu Boden fiel. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde nach einer ersten Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lkw-Fahrer vermutete, dass er den Fußgänger übersah, da er sich zum Unfallzeitpunkt im toten Winkel befand.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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