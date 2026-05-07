Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Kettensägen gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - An der Fröbelstraße machte ein Dieb am Dienstag, 05.05.2026, leichte Beute, als er auf ein unverschlossenes Handwerkerfahrzeug stieß.

Zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr öffnete der bisher unbekannte Täter einen VW Transporter 7 und entwendete zwei Kettensägen der Marke Stihl von der Ladefläche.

Der Wagen stand vor einem Grundstück zwischen der Hamelmannstraße und dem Ehlentruper Weg.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

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