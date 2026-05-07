PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Kettensägen gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - An der Fröbelstraße machte ein Dieb am Dienstag, 05.05.2026, leichte Beute, als er auf ein unverschlossenes Handwerkerfahrzeug stieß.

Zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr öffnete der bisher unbekannte Täter einen VW Transporter 7 und entwendete zwei Kettensägen der Marke Stihl von der Ladefläche.

Der Wagen stand vor einem Grundstück zwischen der Hamelmannstraße und dem Ehlentruper Weg.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 23:11

    POL-BI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer und Flucht

    Bielefeld (ots) - (JF/MS) Am 06.05.2026, gegen 21.20 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer die Apfelstr. in Richtung Schildesche. In Höhe der Einmündung Bünder Str. ordnete sich der Radfahrer zur Fahrbahnmitte ein. In diesem Moment wird der Radfahrer von einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeug von hinten angefahren und stürzt zu Boden. Der Fahrzeugführer hielt zunächst an und half dem Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 13:15

    POL-BI: Fahrraddieb mit Diebesgut gestellt

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Eine couragierte Zeugin wurde am Donnerstagmittag, 30.04.2026, in einer Brackweder Unterführung an der Hauptstraße auf einen Dieb aufmerksam. Nach seiner vorläufigen Festnahme fragt die Polizei, welcher Privatperson oder in welchem Geschäft beispielsweise ein Fahrradcomputer, eine Haschpfeife und Zigarettenschachteln gestohlen wurden. Die Bielefelderin nutzte gegen 13:55 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren