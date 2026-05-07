POL-BI: Zwei Kettensägen gestohlen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - An der Fröbelstraße machte ein Dieb am Dienstag, 05.05.2026, leichte Beute, als er auf ein unverschlossenes Handwerkerfahrzeug stieß.
Zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr öffnete der bisher unbekannte Täter einen VW Transporter 7 und entwendete zwei Kettensägen der Marke Stihl von der Ladefläche.
Der Wagen stand vor einem Grundstück zwischen der Hamelmannstraße und dem Ehlentruper Weg.
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