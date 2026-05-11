PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 19. Kalenderwoche

POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 19. Kalenderwoche
  • Bild-Infos
  • Download

Ein Dokument

Bielefeld (ots)

Die Polizei Bielefeld informiert regelmäßig wöchentlich über Wohnungseinbrüche.

Für die Polizei Bielefeld hat der Kampf gegen Einbrecher höchste Priorität. Als ein weiteres Instrument für mehr Transparenz und Sensibilität veröffentlicht die Polizei wöchentlich eine Karte, die die Wohnungseinbrüche in Bielefeld aus der Vorwoche verzeichnet.

Die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger können sich mit der Karte ein eigenes Bild über Einbrüche in ihrem Viertel machen.

In der 19. KW verzeichnete die Polizei 2 Wohnungseinbrüche in Bielefeld.

Die Polizei Bielefeld rät zum Schutz vor Einbruch: Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik (z. B. Schutzbeschläge und Zusatzschlösser) stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand.

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/ Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. Die Polizei Bielefeld berät Sie gerne, welche Sicherungsalternativen für Ihr Zuhause geeignet sind. Ein Anruf genügt: 0521/5837-2555.

Durch Aufmerksamkeit kann jede Bürgerin und jeder Bürger einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Einbrechern schwer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte sofort die Polizei über Notruf 110 informieren.

Sie möchten sich weiter informieren? Auf unserer Präventionsseite K-EINBRUCH bieten wir Ihnen umfassende Informationen rund um das Thema Einbruchschutz: https://www.k-einbruch.de/

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 15:29

    POL-BI: Bei Auseinandersetzung Flaschen benutzt

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Auf dem Kesselbrink hat ein 21-jähriger Bielefelder am frühen Freitagmorgen, 08.05.2026, einen 46-jährigen Bielefelder unter andrem mit Glasflaschen geschlagen. Das Opfer wollte zuvor einen Streit zwischen dem Angreifer und einer Frau schlichten. Als der 21-Jährige bei einem Streit gegen 03:25 Uhr einer 50-jährigen Bielefelderin an ihren Kragen griff, kam ihr der 46-Jährige ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 13:20

    POL-BI: Erneuter Diebstahl aus unverschlossenem Transporter

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brake - An der Astastraße hat sich ein Werkzeugdieb am Donnerstagmorgen, 07.05.2026, an einem nicht verschlossenem Firmenfahrzeug bedient. Ein Mitarbeiter eines Bielefelder Handwerkerbetriebs war zwischen 07:15 Uhr und 12:15 Uhr mit Arbeiten an einem Wohnhaus an der Astastraße beschäftigt. Zwischen den Einmündungen der Straßen Kehre und Kalkbergweg erbeutete ein Unbekannter ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 12:22

    POL-BI: Dieb lässt Getränkerollcontainer zurück

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde am späten Donnerstagabend, 07.05.2026, am Boulevard auf einen Dieb mit Leergut aufmerksam. Der Ertappte ergriff daraufhin die Flucht. Die Polizei sucht neben dem Tatverdächtigen auch den Eigentümer des Rollcontainers. Gegen 23:35 Uhr sah der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter einen Mann, der zu der späten Stunde einen Rollcontainer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren