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Polizei Bielefeld

POL-BI: Bohrhammer-Dieb mit Beschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter erbeutete am Samstag, 09.05.2026, aus einem Transporter an der Meller Straße einen Bohrhammer. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Fahrzeug einer Baufirma stand gegen 11:15 Uhr auf einem Grundstück in der Nähe der Bremer Straße. Während der Bauarbeiten wurde immer wieder Werkzeuge aus dem Fahrzeug benötigt, so dass es unverschlossen war. Ein Bauarbeiter bemerkte, dass ein Mann eine Fahrzeugtür öffnete und einen Bohrhammer der Marke Würth daraus an sich nahm. Anschließend ging der Dieb in Richtung Diebrocker Straße davon. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf, verlor den Täter jedoch aus den Augen. Die Fahndung der anschließend informierten Polizisten nach dem Täter verlief negativ.

Der Bauarbeiter beschrieb den Tatverdächtigen als circa 25 bis 28 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren und südosteuropäischem Erscheinungsbild. Er war mit einer dunklen Oberbekleidung und blauer Jogginghose bekleidet und hatte große Kopfhörer aufgesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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