Polizei Bielefeld

POL-BI: Warenautomaten aufgebrochen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- In der Nacht von Donnerstag, 07.05.2026, auf Freitag, brachen Unbekannte zwei Warenautomaten auf. Sie entkamen mit der Beute unerkannt.

An der Elbeallee, nahe dem Ramsbrockring, bemerkte ein Kunde Freitagmorgen gegen 07:40 Uhr den aufgebrochenen Snackautomaten und informierte den Eigentümer. Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr befand sich der Automat noch in unbeschädigtem Zustand. Der Täter entwendete die Schein-Kassette, Waren wie zum Beispiel Vapes sowie das Wechselgeld.

Der Eigentümer eines Snack-Automaten an der Paderborner Straße, nahe der Osningstraße, erhielt am Freitag gegen 01:50 Uhr eine Warnmeldung. Im Laufe des morgens stellte er dann fest, dass der Automat aufgebrochen und Geld entwendet worden war.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.

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