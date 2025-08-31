PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Badeunfall in der Ruhr

Meschede-Olpe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich der Ruhrbrücke in Meschede - Olpe zu einem Badeunfall. Drei männliche Personen im Alter von 46, 43 und 23 Jahren begaben sich direkt an der Ruhrbrücke mit einem kleinen Boot auf die Ruhr. Mittig auf dem Gewässer kenterte das Boot aus ungeklärter Ursache. Zwei Personen konnten sich an das Ufer begeben, die dritte Person war außer Sicht. Mit Einsatz eines Polizeihubschraubers, so wie Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr wurde der Gewässerbereich nach der vermissten Person abgesucht. Durch den Hinweis einer unbeteiligten Person konnte die vermisste Person aufgefunden werden. Alle drei Personen blieben bei dem Badeunfall unverletzt, standen jedoch unter dem Einfluss von Alkohol.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 08:14

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

    Arnsberg-Neheim (ots) - In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 37jähriger Radfahrer aus Dülmen die Stembergstraße in Arnsberg-Neheim. Dabei stürzte er und erlitt eine Platzwunde an seinem Kopf. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Daraufhin erfolgte bei dem Radfahrer die Entnahme einer Blutprobe. Zuvor wurde er zur weiteren ärztlichen ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 08:48

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Trunkenheit

    Arnsberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr eine 45jährige Fahrradfahrerin aus Schmallenberg die Bahnhofstraße. Dabei stürzte sie aus unbekannten Gründen mit ihrem Fahrrad auf dem Bürgersteig. Der Unfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 08:35

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Brilon (ots) - Thülen - Am Freitagabend stürzte eine 22jährige Frau aus Brilon auf der Straße mit ihrem Fahrrad. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren