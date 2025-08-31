Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Badeunfall in der Ruhr

Meschede-Olpe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich der Ruhrbrücke in Meschede - Olpe zu einem Badeunfall. Drei männliche Personen im Alter von 46, 43 und 23 Jahren begaben sich direkt an der Ruhrbrücke mit einem kleinen Boot auf die Ruhr. Mittig auf dem Gewässer kenterte das Boot aus ungeklärter Ursache. Zwei Personen konnten sich an das Ufer begeben, die dritte Person war außer Sicht. Mit Einsatz eines Polizeihubschraubers, so wie Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr wurde der Gewässerbereich nach der vermissten Person abgesucht. Durch den Hinweis einer unbeteiligten Person konnte die vermisste Person aufgefunden werden. Alle drei Personen blieben bei dem Badeunfall unverletzt, standen jedoch unter dem Einfluss von Alkohol.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell