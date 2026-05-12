Polizei Bielefeld

POL-BI: Foto bei Unfallflucht - Zeugin reagiert vorbildlich

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Oldentrup- Am Samstag, 09.05.2026, flüchtete eine betrunkene PKW-Fahrerin nach einem Unfall, obwohl eine Zeugin sie ansprach. Die Zeugin machte ein Foto des PKW mitsamt dem Kennzeichen.

Eine 32-Jährige aus Raddestorf (Landkreis Niendorf) bemerkte gegen 19:05 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Oldentruper Straße, nahe der Striegauer Straße, einen Unfall. Die Fahrerin eines Honda Jazz war beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke gegen einen geparkten BMW 530 xDrive gestoßen. Die Zeugin trat an den Honda heran und sprach die Fahrerin auf den Unfall an. Die Frau reagierte nicht und fuhr davon. Die 32-Jährige machte von dem flüchtenden Honda ein Foto mit ihrem Handy und zeigte dieses anschließend den hinzugerufenen Polizeibeamten.

Anhand des auf dem Foto erkennbaren Kennzeichen des Honda ermittelten die Polizisten die Halteranschrift und suchten dort die 64-jährige Halterin aus Bielefeld auf. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Auf der Polizeiwache entnahm ihr einen Arzt mehrere Blutroben und die Beamten stellten ihren Führerschein sicher.

Die Polizei erinnert: Wer sich nach einem Verkehrsunfall, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernt, macht sich strafbar. Neben hohen Geldbußen erwartet Sie auch möglicherweise ein Fahrverbot oder der Entzug der Fahrerlaubnis.

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