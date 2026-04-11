Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spahnharrenstätte - Verkehrsunfall - Eine Person leicht verletzt

Spahnharrenstätte (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 21:22 Uhr und 21:25 Uhr auf der Kreisstraße 124 in Fahrtrichtung Spahnharrenstätte zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr die Kreisstraße, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links querte. Es kam zur Kollision mit dem Tier, wodurch die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge geriet der Pkw ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden 18-jährigen Fahrer eines VW Passat. Der VW Polo überschlug sich mehrfach. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 21-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

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