POL-BI: Einbrecher nimmt Tresor an sich
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Baumheide - Zwischen Freitag, 08.05.2026, 15:00 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, brach ein bisher unbekannter Täter in eine Jugendeinrichtung an der Siebenbürger Straße ein.
Zunächst begab sich der Täter auf die Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses, stieg dann auf den Balkon der Einrichtung und verschaffte sich über die Balkontür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten.
Im Büro riss er einen kleinen Tresor von der Wand und flüchtete damit aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.
Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
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