PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nimmt Tresor an sich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Zwischen Freitag, 08.05.2026, 15:00 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, brach ein bisher unbekannter Täter in eine Jugendeinrichtung an der Siebenbürger Straße ein.

Zunächst begab sich der Täter auf die Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses, stieg dann auf den Balkon der Einrichtung und verschaffte sich über die Balkontür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Im Büro riss er einen kleinen Tresor von der Wand und flüchtete damit aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 13:19

    POL-BI: Falsches Gewinnversprechen: Betrüger setzt Fernzugriffsoftware ein

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Freitag, 08.05.2026, wurde ein 90-jähriger Bielefelder Opfer eines Betrügers, der mithilfe einer Fernzugriffssoftware Überweisungen seines Online-Bankings veranlasste. Gegen 11:00 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einer Mobilfunknummer. Der Anrufer stellte ihm einen Gewinn in Höhe von über 20.000 Euro in ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 13:17

    POL-BI: Raser kollidiert mit Wohnmobil und flüchtet

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Montag, 11.05.2026, versuchte sich ein Audifahrer einer Verkehrskontrolle zu entziehen und verursachte zwei Unfälle auf dem Horstheider Weg. Der Audifahrer wurde dabei schwer verletzt, zwei weitere Personen trugen leichte Verletzungen davon. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden Polizeibeamte gegen 10:30 Uhr bei Kontrollen an der Kreuzung Lange Straße /Jöllenbecker ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:30

    POL-BI: Warenautomaten aufgebrochen

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sennestadt- In der Nacht von Donnerstag, 07.05.2026, auf Freitag, brachen Unbekannte zwei Warenautomaten auf. Sie entkamen mit der Beute unerkannt. An der Elbeallee, nahe dem Ramsbrockring, bemerkte ein Kunde Freitagmorgen gegen 07:40 Uhr den aufgebrochenen Snackautomaten und informierte den Eigentümer. Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr befand sich der Automat noch in unbeschädigtem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren