Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt diese Personen?

Kleve (ots)

Am 15. Januar 2026 kam es in einem Kaufhaus in Kleve auf der Große[n] Straße zu einem Ladendiebstahl. Zwei unbekannte Tatverdächtige entwendeten Parfum im niedrigen dreistelligen Wert. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/204787 Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den beiden Personen machen? Hinweise zu ihrer Identität werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell