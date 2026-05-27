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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zusammenstoß zwischen Elektromobil und Tretroller
79-Jähriger schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (25. Mai 2026) kam es gegen 16:20 Uhr in Kevelaer an der Einmündung der Straße Am Bahnhof in die Bahnstraße zum Zusammenstoß eines 79-jährigen Elektromobil-Fahrers mit einem 5-jährigen Kind auf einem Tretroller. Der Mann fuhr mit seinem auch als Krankenfahrstuhl oder Seniorenmobil bezeichneten Sonderfahrzeug auf dem rechten Gehweg der Bahnstraße in Richtung Bahnübergang. Auf der Straße Am Bahnhof fuhr das Kind mit seinem Tretroller auf dem linken Gehweg. An der Straßenecke kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mann aus Kevelaer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden. Er stürzte beim Ausweichen von seinem Elektromobil und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Junge, ebenfalls aus Kevelaer, blieb unverletzt. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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