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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Aufbruch von Kasse an Hofladen scheitert

Unverrichteter Dinge musste ein bislang unbekannter Täter am Dienstagmorgen weiterziehen, nachdem das Aufbrechen einer Bargeldkasse gescheitert ist. Der Dieb versuchte gegen 7 Uhr, die Kasse eines Hofladens in der Hohenbergstraße gewaltsam zu öffnen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Zeugen- und Täterhinweise.

Sigmaringen

Spritdiebe unterwegs

Auf der Freifläche des alten Truppenübungsplatzes am Schönenberg haben bislang unbekannte Täter am Osterwochenende rund 80 Liter Diesel aus einem Bagger abgeschlaucht. Die Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen gehen davon aus, dass die Diebe zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei melden.

Bad Saulgau

Schießübungen ziehen Strafanzeige nach sich

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 43-Jährigen zu, der am Dienstagabend auf einem Gelände hinter dem Friedhof offenbar seine Zielsicherheit verbessern wollte. Nach einem Zeugenhinweis überprüfte eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau den Mann, der mit einer Druckluftwaffe auf Baumstämme schoss. Die Beamten stellten die Waffe sicher und zeigten den 43-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft an.

Pfullendorf

Geparktes Fahrzeug gestreift

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag gegen 14.30 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Seepark-Centers abgestellten Skoda verursacht. Der Spurenlage zufolge dürfte der Unbekannte mit seinem Anhänger das Heck des Skodas gestreift haben. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er im Anschluss weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Pfullendorf

Fahrzeug zerkratzt

Einen VW, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße "Im Goldäcker" abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Täter zerkratzt und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Hinweise zur Tat oder zum Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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