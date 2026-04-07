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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Dachstuhlbrand

Herdwangen-Schönach (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Beim Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße ist am Dienstag Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeipostens Pfullendorf zufolge fing der Dachstuhl des Wohnhauses kurz nach 15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache Feuer. Die Flammen griffen auf das gesamte Dach über. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften rückten mit einem Großaufgebot zur Brandbekämpfung an. Gegen 17 Uhr war ein Großteil des Brandes gelöscht, die Nachlöscharbeiten werden jedoch noch bis in die Abendstunden andauern. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der bewohnte Teil des Haues selbst wurde zwar von den Flammen verschont, ist jedoch vorübergehend nicht bewohnbar. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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