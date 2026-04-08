Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 33

Markdorf (Bodenseekreis) (ots)

Eine Frontalkollision zweier Fahrzeuge hat auf der B 33 am Mittwoch gegen 7 Uhr zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro gefordert. Ein 46 Jahre alter Mercedes-Lenker war von Markdorf in Richtung Ittendorf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein ordnungsgemäß entgegenkommender 64-jähriger Renault-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Mercedes nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurden der 46-Jährige und der 64-Jährige kurzfristig im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen bis 9.30 Uhr vollständig gesperrt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell