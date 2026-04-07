Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontalkollision endet tödlich

Herdwangen-Schönach (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw ist am Dienstagnachmittag auf der L 195 ein 74 Jahre alter VW-Fahrer getötet worden, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Senior gegen 14 Uhr in Richtung Owingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit dem 12-Tonner eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 53-Jährigen kollidierte. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurde der VW in den angrenzenden Grünstreifen abgewiesen. Der 74-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Freiwilligen Feuerwehr befreit. Er starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Seine Mitfahrerinnen im Alter von 72 und 10 Jahren wurden jeweils schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 53-jährige Lkw-Fahrer sowie dessen Beifahrer kamen indes mit dem Schrecken davon, wurden jedoch vorsorglich ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch betreut. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen. Der Sachschaden am Lkw, der mit Getränken beladen war, wird auf rund 50.000 Euro beziffert. Auch er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Gutachter vor Ort. Die Landesstraße ist während der Unfallaufnahme voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine großräumige Umleitung ein. Die Verkehrspolizei Sigmaringen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell