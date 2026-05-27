POL-PDLD: Germersheim - berauschter E-Scooter Fahrer ohne Versicherungsschutz
Germersheim (ots)
Gestern Mittag kontrollierten Germersheimer Polizisten einen 26-jährigen E-Scooter Fahrer. Schnell wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Der Fahrer selbst geriet daraufhin auch in den Fokus. Er konsumierte nämlich während der Fahrt Betäubungsmittel, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem hatte er ein verbotenes Einhandmesser dabei. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu.
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