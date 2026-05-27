POL-PDLD: Bellheim - Sachbeschädigung durch Schüsse
Bellheim (ots)
Am Sonntagmittag (ca. 14 Uhr) beschädigten bislang unbekannte Täter den Rollladen eines Einfamilienhauses in der Hans-Joachim-Heinz-Straße, indem sie mit einer Luftdruckpistole darauf schossen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im tatrelevanten Zeitraum, nimmt die Polizei Germersheim unter Tel.: 07274 9580 oder E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.
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