POL-PDLD: Bellheim - Sachbeschädigung durch Schüsse

Germersheim (ots) - Gestern Abend fiel der Polizei Germersheim ein Fahrradfahrer auf, der ohne Tretbewegungen recht flott unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass das Fahrrad einen Gasgriff besitzt und somit rechtlich ein Kleinkraftrad darstellt. Der 49-jährige Fahrer war dementsprechend nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Gefährt verfügte zudem nicht über den benötigten ...

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