Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

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Edenkoben (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am gestrigen Montagnachmittag (25.05.2026) gegen 15:40 Uhr auf der K 6 kurz vor Edenkoben. Eine 62-jährige Autofahrerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei der Verursacherin starken Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie musste sich einer Blutprobe unterziehen; ihr Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Gegen die Fahrerin wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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