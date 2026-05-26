PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am gestrigen Montagnachmittag (25.05.2026) gegen 15:40 Uhr auf der K 6 kurz vor Edenkoben. Eine 62-jährige Autofahrerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei der Verursacherin starken Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie musste sich einer Blutprobe unterziehen; ihr Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Gegen die Fahrerin wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 10:54

    POL-PDLD: Germersheim - Fahrrad mit Gasgriff

    Germersheim (ots) - Gestern Abend fiel der Polizei Germersheim ein Fahrradfahrer auf, der ohne Tretbewegungen recht flott unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass das Fahrrad einen Gasgriff besitzt und somit rechtlich ein Kleinkraftrad darstellt. Der 49-jährige Fahrer war dementsprechend nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Gefährt verfügte zudem nicht über den benötigten ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 08:52

    POL-PDLD: Herxheim - Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

    Herxheim (ots) - Im Tatzeitraum (24.05.2026 bis 25.05.2026) drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt im Gewerbepark West in Herxheim ein. Hierbei wurde eine Tür aufgehebelt. Entwendet wurde eine Werkzeugtasche. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 4600 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 08:51

    POL-PDLD: Landau - Einbruch in Gewerbeobjekt - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Im Tatzeitraum (24.05.2026 bis 25.05.2026) drangen bislang unbekannte Täter in ein Gewerbeobjekt in der Industriestraße in Landau ein. Hierbei wurde eine Kellertür aufgehebelt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren