Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Im Tatzeitraum (24.05.2026 bis 25.05.2026) drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt im Gewerbepark West in Herxheim ein. Hierbei wurde eine Tür aufgehebelt. Entwendet wurde eine Werkzeugtasche. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 4600 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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