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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Leichtkraftrad entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Tatzeitraum (24.05.2026 bis 25.05.2026) entwendeten unbekannte Täter ein Leichtkraftrad, welches in der Reiterstraße in Landau in einem Hof abgestellt war. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Honda, bei welchem zudem ein schwarzes Topcase verbaut sein soll. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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