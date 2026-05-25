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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall

POL-PDLD: Verkehrsunfall
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Neustadt an der Weinstraße / A65 (ots)

Am Sonntag gegen 17:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 65 zwischen den Anschlussstellen NW Nord und NW Süd. Die beiden beteiligten PKW waren in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Hierbei wechselte ein 72-Jähriger aus dem Schwarzwald mit seinem Honda fehlerhaft die Fahrspur und touchierte einen 34-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem BMW. Der finanzielle Schaden wird auf ca. 4500 EUR geschätzt. Durch die Unfallaufnahme kam es lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
M. Waldschmitt

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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