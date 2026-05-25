Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dörrenbach: Heckenbrand durch Grillen verursacht

Dörrenbach (ots)

In Dörrenbach kam es am 24.05.2026 gegen 18:00 Uhr zu einem Heckenbrand, der nach bisherigen Erkenntnissen durch Funkenflug beim Grillen verursacht wurde. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und ein weiteres Übergreifen verhindern.

Die Hecken des Nachbargrundstücks brannten vollständig nieder. Sowohl am Gebäude des Verursachers als auch am Gebäude des Nachbarn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

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