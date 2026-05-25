Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein, Geschwindigkeitskontrollen

Wörth am Rhein (ots)

Am Sonntagvormittag führte die Polizeiinspektion Wörth am Rhein auf der B9 im Bereich Bienwald, Höhe Langenberg, in Fahrtrichtung Frankreich eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb eines Zeitraums von rund 90 Minuten wurden etwa 100 Fahrzeuge gemessen. Dabei mussten 22 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden, da sie die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten hatten. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen nun mit entsprechenden Verwarnungen bzw. Bußgeldern rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen zählt. Gerade auf Bundesstraßen können bereits wenige km/h mehr den Anhalteweg deutlich verlängern und im Ernstfall darüber entscheiden, ob ein Unfall noch verhindert werden kann. Kommen Sie immer sicher ans Ziel!

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