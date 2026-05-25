Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: berauschter E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung

Germersheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 24.05.2026 gegen 16:40 Uhr wurde ein E-Scooter-Fahrer, an dessen Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war, im Römerweg in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 40-jährige Fahrer während der Fahrt einen Joint rauchte. Auch der Verdacht der Beamten, dass der E-Scooter nicht ordnungsgemäß versichert war, bestätigte sich.

Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Auch der Halter des E-Scooters muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

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