Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flüchtender E-Scooterfahrer

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Maikammer (ots)

Am Samstag gegen 12:20 Uhr befuhr eine Volvo-Fahrerin den Hohlweg in Richtung der L512. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr kreuzte ein jugendlicher E-Scooterfahrer, der mit seinem Gefährt in Richtung Diedesfeld unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch es an dem Volvo zu Beschädigungen kam. Der E-Scooterfahrer unterhielt sich kurz mit der Volvo-Fahrerin, brach das Gespräch jedoch noch vor dem Personalienaustausch abrupt ab und flüchtete in Richtung Diedesfeld. Der Jugendliche trug einen schwarzen Helm und ein grauschwarzes T-Shirt. Personen, welche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtenden E-Scooterfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

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