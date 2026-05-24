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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flüchtender E-Scooterfahrer

POL-PDLD: Flüchtender E-Scooterfahrer
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Maikammer (ots)

Am Samstag gegen 12:20 Uhr befuhr eine Volvo-Fahrerin den Hohlweg in Richtung der L512. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr kreuzte ein jugendlicher E-Scooterfahrer, der mit seinem Gefährt in Richtung Diedesfeld unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch es an dem Volvo zu Beschädigungen kam. Der E-Scooterfahrer unterhielt sich kurz mit der Volvo-Fahrerin, brach das Gespräch jedoch noch vor dem Personalienaustausch abrupt ab und flüchtete in Richtung Diedesfeld. Der Jugendliche trug einen schwarzen Helm und ein grauschwarzes T-Shirt. Personen, welche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtenden E-Scooterfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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