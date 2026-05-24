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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf dem Pfingstmarkt

Germersheim (ots)

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr wurde ein 15-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf dem Pfingstmarkt in Germersheim von einem bislang unbekannten männlichen Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt.

Der unbekannte Jugendliche sei ungefähr 15 Jahre alt und ungefähr 1,65m groß, habe kurzes blondes Haar und sei Brillenträger. Weiterhin habe er eine schwarze kurze Hose sowie ein T-Shirt getragen.

Hinweise zu der Tat oder dem bislang unbekannten männlichen Jugendlichen nimmt die Polizei Germersheim unter Tel.: 07274 9580 oder E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Dennis Bettinger

Telefon: 07274 958-1610
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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