POL-PDLD: Verletzter Motorradfahrer
Edenkoben (ots)
Am Freitagnachmittag kam es im Kreisverkehr am Ortsausgang Edenkoben zu einem Unfall zwischen einem VW Polo und einem Motorradfahrer. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 59-Jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte zwar einen Zusammenstoß mit dem Polo durch Bremsen verhindern, stürzte in der Folge jedoch. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.
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P. Herrmann
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