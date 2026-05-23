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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verletzter Motorradfahrer

POL-PDLD: Verletzter Motorradfahrer
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Edenkoben (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Kreisverkehr am Ortsausgang Edenkoben zu einem Unfall zwischen einem VW Polo und einem Motorradfahrer. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 59-Jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte zwar einen Zusammenstoß mit dem Polo durch Bremsen verhindern, stürzte in der Folge jedoch. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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