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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein, Ortsteil Schaidt - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wörth am Rhein (ots)

Am Freitagnachmittag, den 22.05.2026, gegen 15:51 Uhr, ereignete sich auf der Grenzstraße im Ortsteil Schaidt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Pedelecs schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Mann aufgrund eines Fahrfehlers während der Fahrt ins Schwanken. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kippte mit dem Pedelec um und stürzte auf die Fahrbahn. Der 86-jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Zur medizinischen Versorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Jonas Buhr
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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