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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Randalierende Person im Krankenhaus

Landau (ots)

Am 22.05.2026 randalierte gegen 13.46 Uhr eine 38-jährige Frau in einem Landauer Krankenhaus, indem sie Gegenstände auf den Boden warf. Anschließend begab sich die Frau in den Außenbereich des Klinikums, wo sie mindestens sechs geparkte Pkw beschädigte. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Frau wurde aufgrund ihres Verhaltens in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Die Polizei bittet Personen, deren Kraftfahrzeuge im Außenbereich des Krankenhauses durch die 38-jährige Frau beschädigt wurden, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Mittendorf, POK
Telefon: 06341-287-0
pilandau@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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