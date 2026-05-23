PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: mit unversichertem E-Scooter Unfall verursacht

Lustadt (ots)

Teuer zu stehen kommen, könnte einem 21-jährigen, dass er aus Geldmangel seinen E-Scooter nicht versichert hatte. Mit diesem verursachte er am Freitag, gegen 16 Uhr einen Verkehrsunfall in der Poststraße. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes muss er für den auf 3000 Euro geschätzten Schaden beim Unfallgegner aus eigenen Mitteln aufkommen. Darüber hinaus erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 08:13

    POL-PDLD: Schulwegkontrolle

    Lingenfeld/Lustadt (ots) - Am Freitag wurden in Lingenfeld und Lustadt zu Schulbeginn Schulwegkontrollen durchgeführt. Während in Lingenfeld alle Kinder vorbildlich gesichert waren, wurden in Lustadt gegen zwei Fahrzeugführer wegen mangelnder Kindersicherung ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/9580 ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 09:49

    POL-PDLD: Trickdieb entwendet Schmuck aus Wohnung

    Schweighofen (ots) - Am Mittwoch, den 20.05.2026, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Ortsgemeinde Schweighofen zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Bewohnerin. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustür der Geschädigten in der Speckstraße und verwickelte diese in ein Gespräch. Währenddessen gelang es dem Unbekannten, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren