Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: mit unversichertem E-Scooter Unfall verursacht

Lustadt (ots)

Teuer zu stehen kommen, könnte einem 21-jährigen, dass er aus Geldmangel seinen E-Scooter nicht versichert hatte. Mit diesem verursachte er am Freitag, gegen 16 Uhr einen Verkehrsunfall in der Poststraße. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes muss er für den auf 3000 Euro geschätzten Schaden beim Unfallgegner aus eigenen Mitteln aufkommen. Darüber hinaus erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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