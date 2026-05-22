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POL-PDLD: Göcklingen/L509 - Vorfahrt missachtet

POL-PDLD: Göcklingen/L509 - Vorfahrt missachtet
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Göcklingen/L509 (ots)

Am 21.05.2026 befuhr gegen 07:14 Uhr eine 18-jährige Fahrerin eines Ford die B48 aus Richtung Waldhambach kommend. An der Einmündung zur L509 wollte sie nach links in Richtung Landau abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 27-jährigen Renault-Fahrerin, die die L509 in Fahrtrichtung Klingenmünster befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei Landau zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen. Gegen die 18-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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