Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdieb entwendet Schmuck aus Wohnung

Schweighofen (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2026, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Ortsgemeinde Schweighofen zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Bewohnerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustür der Geschädigten in der Speckstraße und verwickelte diese in ein Gespräch. Währenddessen gelang es dem Unbekannten, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Dort entwendete der Täter Schmuck im Wert eines geringen vierstelligen Betrages. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 60 Jahre alt, etwa 170-180 cm groß, trug einen Hut, sprach deutsch mit pfälzischem Dialekt

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der 06343 9334-0 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K43@polizei.rlp.de

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen. Seien Sie insbesondere bei überraschenden Besuchen aufmerksam und verständigen Sie im Zweifel die Polizei.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

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