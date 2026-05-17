Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertige Sammlerkarten bei Einbruch in Weilerswist-Ottenheim entwendet

Weilerswist-Ottenheim (ots)

Am Samstag, 16.05.2026, gegen 12:00 Uhr, erhielt die Leitstelle der Euskirchener Polizei Kenntnis von einem Einbruch im Gewerbegebiet Weilerswist-Ottenheim. Unbekannte Täter hatten in der vorangegangenen Nacht, gegen 01:30 Uhr, die Außenfassade einer Lagerhalle aufgeschnitten und sich so Zugang in die Halle verschafft. Dort entwendeten sie hochwertige Sammlerkarten, der Wert liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02251 799 0 oder per E-Mail über poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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