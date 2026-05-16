Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versammlung in Euskirchen

Euskirchen (ots)

Am heutigen Samstag (16. Mai) fand eine Versammlung im Euskirchener Stadtgebiet anlässlich des "CSD" statt. Die angekündigte Versammlung verlief weitestgehend störungsfrei.

Insgesamt beteiligten sich circa 800 Teilnehmer an den Versammlung.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung diszipliniert und gut organisiert.

Vereinzelt kam es bei der Versammlung zu Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell