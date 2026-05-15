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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag, 14.05.2026, gegen 18.40 Uhr befuhren Polizeibeamte die Kreisstraße 11 aus Richtung Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Weilerswist. Vor ihnen befuhr ein 21-jähriger Mann aus Weilerswist mit seinem Fahrrad die Kreisstraße 11 in gleicher Fahrtrichtung.

Polizeibeamten fiel auf, dass der Radfahrer in erheblichen Schlangenlinien fuhr. Aufgrund der auffälligen Fahrweise entschlossen sich die Polizeibeamten, den Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle anzuhalten und zu überprüfen.

Bereits beim Anhalten zeigte der 21-Jährige deutliche Ausfallerscheinungen. Das Absteigen vom Fahrrad fiel ihm schwer, zudem war sein Gang deutlich unsicher. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille.

Der Mann wurde daraufhin der Polizeiwache Euskirchen zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 21-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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