Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - 25-Jähriger in Gewahrsam genommen

Bad Münstereifel (ots)

Am Dienstag gegen 18.35 Uhr kam es im Bereich Gutenbergweg / Kirchheimer Straße in Bad Münstereifel-Kirspenich zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Münstereifel befuhr mit ihrem Pkw die Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung Bad Münstereifel. In Höhe der Einmündung Gutenbergweg, unmittelbar vor einer Ampel, bemerkte sie einen 25-jährigen Mann aus Mechernich, der sich zu Fuß auf der Fahrbahn befand. Trotz Hupens entfernte sich der Mann nicht von der Fahrbahn. Stattdessen drehte er sich um und warf einen unbekannten Gegenstand auf das Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Der Mann flüchtete anschließend fußläufig in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 25-Jährige kurze Zeit später im Bereich der Straße "Gutenbergweg" angetroffen werden. Ermittlungen ergaben zudem, dass er zuvor mehrere Verkehrsschilder im Bereich eines Bahnübergangs an der Kirchheimer Straße beschädigt und entwendet hatte. Er wurde aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Er sperrte sich körperlich gegen die Durchsuchung, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Auch nach Verbringung in das Polizeigewahrsam setzte er sein aggressives Verhalten fort, trat und griff die eingesetzten Polizeibeamten an. Zwei Polizeibeamte wurden dabei getroffen, blieben jedoch unverletzt. Zudem beleidigte er die eingesetzten Kräfte fortlaufend. Ein durchgeführter Drogenvortest konnte nicht ausgewertet werden, da der Mann während der Durchführung in den Drogentest biss und diesen beschädigte. Es wurden Strafanzeigen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

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