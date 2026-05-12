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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei Euskirchen zieht positive Bilanz nach erster Woche der strategischen Fahndung

Euskirchen (ots)

Die Polizei Euskirchen zieht nach den ersten Einsatztagen im Rahmen der strategischen Fahndung eine insgesamt positive Zwischenbilanz der bisherigen Einsatzmaßnahmen. Ziel der Maßnahmen ist es, Straftaten frühzeitig zu verhindern und gleichzeitig das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken. Dieses Ziel konnte im bisherigen Verlauf erreicht werden. Im bisherigen Verlauf der strategischen Fahndung wurden insgesamt rund 160 Personen überprüft sowie 45 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei konnten unter anderem ein Teleskopschlagstock, ein Messer sowie vereinzelt Betäubungsmittel sichergestellt werden. Im Rahmen der Maßnahmen wurden folgende Ergebnisse erzielt: - 8 Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie Eigentumsdelikten - 8 Sicherstellungen, darunter Waffen, Betäubungsmittel und Diebesgut - 13 Platzverweise zur Gefahrenabwehr - 5 Blutprobenentnahmen im Zusammenhang mit Verkehrs- und Betäubungsmitteldelikten - 4 Verfahren wegen Verkehrsverstößen sowie mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Auch im Bereich des Euskirchener Bahnhofs zeigt die Zusammenarbeit im Rahmen der sogenannten "Quattro-Streifen" weiterhin Wirkung. Die gemeinsame Präsenz von Polizei, Ordnungsamt, Bundespolizei und Deutscher Bahn führt zu einer spürbaren Entlastung des Bereichs und einer verbesserten Sicherheitslage. Die bisherigen Ergebnisse bestätigen den eingeschlagenen Ansatz. Die Polizei Euskirchen wird die Maßnahmen weiter fortsetzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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