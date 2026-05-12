Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Kall-Rinnen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Montagvormittag in Kall-Rinnen. Gegen 9.55 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus der Gemeinde Kall mit einem Kleinkraftrad die Sötenicher Straße in Kall-Rinnen in Fahrtrichtung Kall-Sistig. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Infolge des Aufpralls kam er zu Fall und verletzte sich. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Weiter war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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