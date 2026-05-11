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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwerer Raub in Bad Münstereifel-Wald

Bad Münstereifel (ots)

Am Montag, den 11. Mai, gegen 4.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Weberbenden" in Bad Münstereifel-Wald zu einem schweren Raubüberfall auf einen 42-Jährigen Auslieferer einer Bäckerei. Nach bisherigen Angaben beabsichtigte der Fahrer, Teigwaren aus dem Laderaum seines Fahrzeugs zu entnehmen. Hierzu öffnete er die Heckrampe und stand unmittelbar davor. In diesem Moment näherten sich drei maskierte Personen. Einer der Unbekannten übernahm die Ansprache und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe sämtlicher Wertgegenstände. Dabei wurde die Waffe nach Angaben des Geschädigten direkt in Richtung seines Gesichts gerichtet. Die Täter erbeuteten unter anderem ein Mobiltelefon, ein Portemonnaie, Bargeld sowie einen Fahrzeugschlüssel. Zudem wurde das Fahrzeug durchsucht. Der 42-Jährige wurde nach eigenen Angaben mit Klebeband an Händen und Füßen gefesselt. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten mit einem Pkw in Richtung Bad Münstereifel-Scheuerheck. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

   -  männlich
   -  schwarze Sturmhaube
   -  dunkle Kleidung
   -  deutsche Sprache mit albanischem Akzent

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum 11. Mai gegen 4.20 Uhr im Bereich Weberbenden / Supermarktparkplatz in Bad Münstereifel-Wald oder in Richtung Bad Münstereifel Scheuerheck verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise können zur Aufklärung der Tat beitragen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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