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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer mit 148 km/h statt erlaubter 70 km/h unterwegs

Kreis Euskirchen (ots)

Am Samstag, den 9. Mai, führten Polizeibeamte umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen auf der Landstraße 167 bei Blankenheim sowie auf der Bundesstraße 258 bei Kall durch.

Bei der Landstraße 167 handelt es sich um eine kurvenreiche Strecke, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und der damit verbundenen Risiken für Motorradfahrer entsprechend als sturzgefährdend ausgeschildert ist.

Die Bilanz der Kontrollen ist deutlich: Insgesamt wurden 247 Maßnahmen gegen Verkehrsteilnehmer an beiden Messstellen durchgeführt. Auf der Landstraße 167 lag der Schwerpunkt der Verstöße bei Motorradfahrern, die dort überwiegend gemessen und angehalten wurden.

Die festgestellten Geschwindigkeiten waren teils erheblich. Insgesamt müssen 17 Motorradfahrer mit Bußgeldern zwischen 600 und 1.400 Euro sowie teilweise mehrmonatigen Fahrverboten rechnen. Besonders gravierend war der Fall eines Motorradfahrers, der mit 148 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs war.

Auch unter den Pkw-Fahrern wurden erhebliche Verstöße festgestellt: Sieben Fahrzeugführer erwartet ebenfalls ein Fahrverbot, nachdem sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mindestens 41 km/h überschritten hatten.

Insgesamt waren an beiden Messstellen 84 Motorradfahrer zu schnell unterwegs.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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