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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Wohnhaus in Kall - Gebäude derzeit unbewohnbar

Kall (ots)

Am Sonntag, den 10. Mai, kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Aachener Straße in Kall.

Ein Nachbar hatte einen Feueralarm wahrgenommen und zudem leichten Rauch festgestellt.

Daraufhin verständigte er umgehend die Feuerwehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche des Wohnhauses aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein Akku eines E-Bikes, der sich in einer Ladestation befand, in Brand. Das Feuer führte zu einer erheblichen Verrußung des Erd- sowie des Obergeschosses.

Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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