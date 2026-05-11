Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Mechernich (ots)

Am Sonntag (10. Mai) gegen 10.19 Uhr kam es auf der Bundesstraße 477 in Höhe Mechernich-Kommern zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich die Bundesstraße 477 aus Mechernich kommend in Fahrtrichtung Euskirchen.

Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete er aus bislang ungeklärter Ursache das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und fuhr geradeaus in die Kreuzung ein.

Zeitgleich befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich die Straße Severinusweg in Mechernich-Kommern und fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein, um nach rechts in diesen einzubiegen.

Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug des 44-Jährigen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der 44-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die 59-jährige Fahrerin wurde ebenfalls verletzt. Im Fahrzeug des Mannes befand sich zudem eine 14-jährige Beifahrerin, die ebenfalls Verletzungen erlitt.

Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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