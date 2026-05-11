PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Mechernich (ots)

Am Sonntag (10. Mai) gegen 10.19 Uhr kam es auf der Bundesstraße 477 in Höhe Mechernich-Kommern zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich die Bundesstraße 477 aus Mechernich kommend in Fahrtrichtung Euskirchen.

Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete er aus bislang ungeklärter Ursache das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und fuhr geradeaus in die Kreuzung ein.

Zeitgleich befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich die Straße Severinusweg in Mechernich-Kommern und fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein, um nach rechts in diesen einzubiegen.

Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug des 44-Jährigen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der 44-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die 59-jährige Fahrerin wurde ebenfalls verletzt. Im Fahrzeug des Mannes befand sich zudem eine 14-jährige Beifahrerin, die ebenfalls Verletzungen erlitt.

Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 12:21

    POL-EU: Brand in Wohnhaus in Kall - Gebäude derzeit unbewohnbar

    Kall (ots) - Am Sonntag, den 10. Mai, kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Aachener Straße in Kall. Ein Nachbar hatte einen Feueralarm wahrgenommen und zudem leichten Rauch festgestellt. Daraufhin verständigte er umgehend die Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche des Wohnhauses aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude. Ersten ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 10:05

    POL-EU: Rollerfahrer schwer verletzt

    Euskirchen (ots) - Am Samstag (9. Mai) gegen 10.10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Österreicher mit einem BMW die Kölner Straße von Kuchenheim kommend in Richtung der Euskirchener Innenstadt. An der Kreuzung Keltenring befand er sich vorerst auf der Linksabbiegerspur Richtung Pützbergring und vollzog von da aus einen Fahrstreifenwechsel, um anschließend weiter nach rechts in Fahrtrichtung Kreishaus zu fahren. Bei dem ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 09:58

    POL-EU: Einbruch in Vereinsheim

    Euskirchen-Flamersheim (ots) - Am 09. Mai gegen 06.20 Uhr erhielt die Leitstelle der Euskirchener Polizei Kenntnis von zwei flüchtenden Einbrechern, welche bei ihrer Tat in Euskirchen-Flamersheim überrascht wurden. Diese hatten es augenscheinlich auf das im Tennisheim gelagerte Leergut abgesehen und waren dafür durch ein nicht ordnungsgemäß verschlossenes Fenster ins Innere des Gebäudes gelangt. Ein Vereinsmitglied hatte dies über die installierte Videoüberwachung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren